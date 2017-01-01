У четырех фермерских хозяйств требуют вернуть компенсации за убытки от ливней

Служба поддержки села (СПС) требует у четырех фермерских хозяйств вернуть в целом 37,3 тыс. евро необоснованно полученных компенсаций за ущерб от ливней.

СПС провела выборочные проверки - 6% заявленных на компенсацию площадей были обследованы повторно. В конце 2017 года поступили жалобы на недобросовестные действия в восьми хозяйствах и двух волостях при подаче заявок на компенсации.

Всего СПС повторно обследовала 49 хозяйств площадью 5475 га. В четырех хозяйствах площадью 169 га было установлено, что после получения компенсаций урожай был собран, хотя это было запрещено. У этих хозяйств СПС потребовала вернуть полученные компенсации в размере 37,3 тыс. евро.

О том, что некоторые латгальские крестьяне, получившие компенсации, действовали нечестно, так как поля можно было убрать, сообщила в ноябре передача ЛТВ «De facto».