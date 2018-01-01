Кучинскис: Латвия не поддерживает и не поддержит выражение недоверия Рубесе

Латвия не поддерживает и не поддержит выражение недоверия председателю правления «RB Rail» Байбе Рубесе, заявил после совещания коалиционных партий премьер-министр Марис Кучинскис.

На следующей неделе во время визита в Эстонию он обсудит ситуацию с премьером этой страны Юри Ратасом, а также сделает все, чтобы устранить разногласия в дальнейшей реализации проекта железнодорожной магистрали «Rail Baltica».

Как сообщалось, на состоявшемся 1 февраля собрании акционеров АО «RB Rail» литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку исполнительного директора и председателя правления Байбы Рубесы, а представитель латвийских акционеров «Eiropas dzelzcela linijas» Андрис Линужс при голосовании воздержался.

Министр сообщения Улдис Аугулис ранее сказал агентству BNS, что решение в отношении должности председателя правления должен принять совет предприятия.

Рубеса на пресс-конференции в пятницу заявила, что в руководстве предприятием столкнулась с противодействием некоторых членов совета и выгодоприобретателей основным положениям проекта «Rail Baltica».

"Отдельные члены совета "RB Rail" принимают решения, сидя на

двух стульях - они одновременно являются как акционерами проекта "Rail Baltica", так и его исполнителями и потенциальными поставщиками. Постоянно приходится сталкиваться с вмешательством сверху как в процессы закупок, так и в процесс отбора членов правления "RB Rail"", - сказала она.

Рубеса была назначена председателем правления «RB Rail» в октябре 2015 года. Срок ее должностных полномочий истекает в октябре 2018 года.

Акционерами «RB Rail» являются предприятия «Lietuvos gelezinkeliai», EDzL и «Rail Baltic Estonia».