Минздав: работа системы е-здоровья значительно улучшилась

По сравнению с ситуацией до 16 января система электронного здравоохранения (СЭЗ) значительно улучшена, и система работает стабильно, заявил в ответном письме комиссии Сейма по труду и социальным делам госсекретарь Министерства здравоохранения Айвар Лапипьш.

Минздрав сообщает, что начиная с 17 января зафиксирован только один перебой в работе системы, и его причиной стала недоступность одного модуля, которым ведает Государственное агентство регионального развития.

Количество звонков в службу поддержки пользователей в последние недели стабилизировалось с тенденцией к снижению, с 22 по 28 января оно сократилось до 1275 звонков. Среднее время ожидания ответа в первую неделю января составляло 34 секунды, а с 22 по 28 января уже 12 секунд.

31 января количество рецептов, выписанных в СЭЗ, составило 1,15 млн, в аптеках было отоварено более 820 000 рецептов. За это время в системе было открыто более 180 тыс. больничных и закрыто почти 140 тыс., сообщает Минздрав.

В первые дни января от врачей и фармацевтов поступало много жалоб на работу системы.