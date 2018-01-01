С новыми поправками планируют привлекать 200-300 трудовых мигрантов в год

На следующей недели правительство рассмотрит вопрос о нормативных поправках, для привлечения высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа.

Министр экономики Арвил Ашераден (V) сообщил журналистам после заседания правящей коалиции, что они могут привлечь от 200 до 300 дополнительных рабочих из-за рубежа. Он добавил, что «это не открытый рынок труда».

Премьер-министр Марис Кучинскис (ZZS) сказал, что этот вопрос будет решен в течение недели, а после передан на рассмотрение в правительство.

Также будут рассмотрены возражения представителей промышленности , так, например, у медицинского союза есть претензии к данным поправкам.

Как уже сообщалось ранее, в Министерстве Экономики назвали те профессии, в области которых облегчат условия работы, в том числе облегчение условий въезда для высококвалифицированных специалистов и работников дефицитных профессий,

В общей сложности в такой список попали 303 профессии, в числе которых наука, физика, химия, математика, статистика, информационные и коммуникационные технологии, производство, электротехника, строительство, финансовый анализ, управление рыболовными судами, летчики самолетов и обслуживающий персонал, а также врачи.