Рижская дума продаст поместье, которому посвящена треть жизни

«Третья часть моей жизни… 20 лет я вставал и ложился спать с мыслью об этом поместье, все ему отдал», - начал свой рассказ бывший арендатор поместья Нордекю Артур Озолиньш. Архитектурный памятник государственного значения, здание поместья Нордекю на улице Буллю 16, Рижская дума решила продать на аукционе. У Озолиньша, который в свое время спас комплекс от гибели и годами восстанавливал за свои средства, не будет права первой руки при покупке. Ему надо оставить помещения и отдать долг по аренде — более 30 тысяч евро. У думы другая версия: Озолиньша поддерживали больше других, но он не выполнил обещания. Больше нянчиться нельзя!

Пардаугава могла бы гордиться своими шикарными деревянными поместьями, но нет, поскольку большая часть домов в плачевном состоянии, восстановлены лишь некоторые из них. В Ильгюциемсе среди однообразных бетонных коробок и фрагментов парка виднеется силуэт старинного здания. Это поместье Нордекю, которое в свое время состояло из 17 зданий и двух пабов.

С 1997 года здесь живет Артур Озолиньш, который ведет свою хозяйственную деятельность как ООО «Nordeķu muiža». Художник, энтузиаст, мастер по дереву.

Годами он с пиететом относился к истории, а взамен получил упреки: «Артур, нет у тебя деловой хватки!» Теперь он находится в черном списке самоуправления, и в ближайшие дни ему надо съехать.

FOTO: Jānis Škapars/TNET

Небольшое каменное возвышение в глубине двора — не горка, а погреб, которого раньше не было. Он накрыт впечатляющими жерновами. 450! Вторая крупнейшая коллекция Латвии, поясняет Озолиньш. Более крупная — в Бернаты. Озолиньш скупал камни долгое время. «Восемь лет назад мне предложили сразу 200 жерновов зараз. Не купил», - похоже, теперь ему жаль, что сделка не сложилась. Один камень в то время стоит 35 латов, большой — 300. Теперь цены выросли.

Когда Артур взялся за поместье, это были пережившие пожар развалины с обвалившейся крышей. Однако он оценил потенциал здания и взялся за работу. Планы были грандиозные!

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

«Поместье не может существовать без хозяйственной деятельности — здесь должна быть реставрационная мастерская, - считает Озолиньш. - Думали, что мастерская будет перенесена из помещений дома и здание начнет дышать». В начале 20-х рядом находилась большая теплица, где выращивали розы. Недалеко «законсервирован» домик садовника. Правда, он в очень плачевном состоянии.

«Мы очень высоко ценим г-на Озолиньша. Именно поэтому в свое время пошли ему навстречу», - начала директор Имущественного департамента Рижской думы Айя Римицане.

FOTO: Jānis Škapars/TNET

Печальная история началась в 2009 году, когда арендатор ООО Nordeķu muiža подал приватизационную заявку, и дума после долгих дискуссий решила передать три здания и земельный участок на приватизацию.

Озолиньш мог приватизировать поместье примерно за 346 тысяч латов. Эта сумма ему показалось неадекватной.

В момент, когда надо было утвердить проект приватизации, процесс остановился. Мужчина был не согласен, что цель объекта — коммерческая деятельность. В Стройуправе он получил разрешение реконструировать здание как жилое и для хозяйственной деятельности. Однако дело дальше продвинулось.

FOTO: Jānis Škapars/TNET

В 2014 году Имущественный департамент в очередной раз пошел навстречу и изменил цель использования поместья, в результате чего существенно снизилась арендная плата. Снова тишина. «Активная деятельность в поместье была в 1999-2000 годах. Потом все затихло, условия договора не выполнялись — поместье не восстанавливалось», - рассказала директор департамента. Долг начал копиться примерно с 2010 года.

В советское время в доме жили рабочие, в конце 80-х их выселили и в здании разместилась кантора. Когда поместье попало в руки Озолиньша, оно пустовало и было в плачевном состоянии. «С конструктивной точки здания здесь сейчас все приведено в порядок», - утверждает мужчина.

FOTO: Jānis Škapars/TNET

«Мы понимаем душу художника г-на Озолиньша и то, что с коммерческой деятельностью у него не получается...» - продолжает директор департамента. По ее мнению, арендатор не использовал ни одну из возможностей. «Мы многое советовали. Например, зарегистрироваться как общественная организация. Договорились о графике оплаты долга. Было три договоренности и ни одну он не выполнил!

Г-н Озолиньш считает, что ему полагается эта недвижимость, но как недвижимость может полагаться? В процессе приватизации никому ничего подарить нельзя!»

Вполне возможно, что, если бы не было Озолиньша, поместье давно было бы полностью разрушено. Дума поясняет, что арендатору надо согласовать с арендодателем расходы и деньги можно получить назад. «На стыке веков, когда имущество было в ведении исполнительной дирекции, проводимые работы согласовывались. Позже Озолиньш в думу не подал ни одной сметы для согласования, ни одного подтверждения, что, когда и за сколько делалось», - говорит Римицане.

Того, что видит самоуправление, мало: да, восстановлены лестницы, деревянные детали, но без документации, фотофиксации и согласования самоуправление не может вернуть деньги.

«Мне жаль, что Озолиньш не смог реализовать того, что задумал, и вместо этого создал в поместье такой свой мирок».

Дальнейший сценарий ясен: Озолиньша со всеми камнями выселят, поместье продадут на аукционе. Бывший арендатор в черном списке — за аренду он должен более 30 тысяч евро, налог за недвижимость — более 28 тысяч евро.

Понятно, что мужчина может обращаться в суд, он такую возможность оценивает. Пойдут ли на пользу поместью долгие судебные процессы? Однозначно нет! Не хотелось бы, чтобы поместье Нордекю превратилось бы в развалины как поместье Хаманя на ул.Слокас.

Печатается в сокращении. Полная версия здесь >>>