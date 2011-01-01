На подозрения в прослушке Калнмейерса натолкнули собака и найденная на ковре «деталька»

Подозрения в прослушке у генпрокурора Эрика Калнмейерса появились из-за поведения собаки и найденных на ковре подозрительных деталей. Во вторник днем в интервью Латвийскому радио Калнмейерс рассказал, что первые подозрения в прослушке у него появились в 2011 или 2012 году, когда он по известным лишь ему приметам заметил, что дом обыскан, сообщает агентство ЛЕТА.

Калнмейерс констатировал это, так как озаботился элементарными мерами безопасности, к примеру, разместил «нитки или наклейки безопасности». Тогда дом точно не обыскивали сами члены семьи, однако учреждениям безопасности Калнмейерс о произошедшем не сообщал.

Подозрение о прослушивающих устройствах в доме у него появились в первой половине 2016 года, когда по возвращению домой он констатировал, что собака находится за забором. Тогда появились подозрения, что кто-то проник на территорию, чтобы заехать на автомобиле. Этот случай Калнмейерс отнес к «необъяснимым случаям».

Весной 2017 года у Калнмейерса появились подозрения, что происходит прослушка телефона или дома спрятано подслушивающее устройство. В одну из пятниц он находился на работе и получит от соседей сообщение, что собака находится вне дома и бродит по улице. Калнмейерс «на 100% знал», что собака не может сама выйти с территории, более того, она никогда этого не делала. Супруги генпрокурора дома не было. Позднее собаку нашли, однако она выглядела неадекватной и одурманенной.

«Тогда у меня появились подозрения, что в дом кто-то проник»,

- указал Калнмейерс, добавив, что в комнате на ковре нашел «маленькую деталь, которая там никак не могла находиться».

Генпрокурор считает, что тогда прослушивающее устройство из дома убрали.

В интервью Латвийскому радио он утверждал, что подозреваемых у него нет. Он также не говорил, что это могли быть сотрудники Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

По констатированным в 2016 и 2017 годах эпизодам генпрокурор проинформировал одно из государственных учреждений безопасности, которому также передал найденную на ковре «детальку».

Во вторник газета «Neatkarīgā Rīta Avīze» опуликовала интервью Калнмейерса, в котором он утверждает, что в 2010 году некий сотрудник KNAB высокого уровня проинформировал его о том, что уже не являющаяся заместителем начальника KNAB Юта Стрике и бывший начальник Отдела оперативных разработок KNAB Юрис Юрашс дали команду своим оперативным сотрудникам неофициально собирать информацию на его и его семью «с целью найти что-то плохое».