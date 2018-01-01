Снега все больше: движение транспорта затруднено по всей стране

Движение затруднено по главным дорогам практически по всей стране, за исключением участка Сигулдского шоссе от Вангажи до Сигулда, участка Валмиерского шоссе от Мурьяни до Раганы, участка Таллинского шоссе от перекрестка Туи до Айнажи, участка Даугавпилсского шоссе от Плявиняс до Ницгале, а также на участках автодороги А12 от Екабпилса до Варакляны и от Лудзы до Терехово.

На дорогах работает более 100 единиц спецтехники «Latvijas autoceļu uzturētājs».

Водителям стоит быть внимательнее, тем более, что в ночь на среду снег продолжится, местами в Курземе и Видземе снегопады будут сильными. Осадки ожидаются и в четверг.