Крестьяне - в отчаянии. Производители молока обратятся к коллегам в Брюсселе

Закупочные цены молока с начала года упали на 10 центов за кг - до 0,26-0,27 евро за кг. Это значит, что крестьяне получают даже меньше, ведь молоко надо еще и собрать.
У многих фермеров это вызывает отчаяние. Больше всего закупочные цены снизили «Ригас пиена комбинатс», «Valmieras piens», «Лимбажу сиерс» и «Latvijas Piens», а «Latvian Dairy» задолжал кооперативам за закупленное молоко около 1,8 млн евро, рассказывает представитель Латвийской ассоциации сельхозкооперативов Мирдза Фелдмане. Часть крестьян получила сообщение о том, что с 1 марта закупку молока прекратит баускское предприятие «Baltic Dairy Board». Молокопереработчики объясняют это ситуацией на глобальном рынке молока.