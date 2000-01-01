Латвия не теряет надежды вернуть уехавших

Тоска по Латвии, семье, друзьям, любви - главные причины, по которым уехавшие соотечественники принимают решение о возвращении на родину. Однако здесь они сталкиваются с тем, что очень трудно найти хорошо оплачиваемую работу по специальности, устроить ребенка в школу или детский садик. Для решения подобных проблем реэмигрантов появляются всё новые инициативы не только на государственном уровне, но и среде энтузиастов. Пока государство только намеревается принять закон о диаспоре, чтобы оказывать практическую помощь реэмигрантам, энтузиасты уже помогают им найти в Латвии подходящую работу.

Статистика со знаком минус

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), после переписи населения 2000 года в Латвии стало на 427 тыс. жителей меньше. За эти годы эмигрировали 276 тыс. человек, или 11,6% тех, кто проживал в Латвии в 2000 году.

В начале 2017 года в Латвии проживало 1,95 млн человек, что на 18 800 меньше, чем год назад. С начала 2010 года население Латвии сократилось на 170 тыс., или на 8%. Из-за миграции Латвия потеряла 113 тыс. человек. Также в 2015-2016 годах сократилось число иммигрантов, но численность эмигрантов увеличилась. В результате международной долгосрочной миграции население Латвии в 2016-м сократилось на 12,2 тыс. человек (в 2015 году - на 10,6 тыс.). В 2016 году в Латвию из других стран прибыло 8400 человек (на 1,1 тыс. меньше, чем в 2015 году), но 20,6 тыс. человек эмигрировали (по сравнению с 2015 годом - на 0,5 тыс. больше).

В конце прошлого года ЦСУ начало опрос населения о внешней миграции, чтобы выяснить, насколько точна официальная статистика численности населения.

Один из приоритетов правительства

Поддержка тех, кто решил вернуться в Латвию, одна из задач плана действий нынешнего правительства. Уже до этого было много дискуссий, предложений, план реэмиграции на 2013-2016 год. Этот план включал 33 мероприятия по восьми направлениям деятельности. Мероприятия охватывали разные сферы, поэтому в реализацию плана было вовлечено множество различных организаций. Однако серьезным препятствием стала нехватка финансирования. В 2014 году на реализацию мер поддержки реэмиграции дополнительно из госбюджета было выделено 276 300 евро, в 2015 году - 602 600 евро, в 2016 году - 596 400 евро, что существенно отличалось от изначального плана.

Сейчас у политиков появляются новые идеи и инициативы, чтобы вернуть в Латвию уехавших. В ежегодном докладе министра иностранных дел Эдгара Ринкевича о проделанной работе в области внешней политики государства говорится, что процесс реэмиграции будет успешным только в том случае, если государство и самоуправления обеспечат вернувшихся жильем, детскими садами и школами. Ринкевич считает, что процесс реэмиграции в большой мере зависит от эффективного сотрудничества между министерствами образования, экономики и самоуправлениями.

Министерство иностранных дел также выступило с предложением, которое могло бы помочь вернуть уехавших соотечественников - принять закон о поддержке диаспоры.

Цель закона о диаспоре - практическая поддержка реэмигрантов

Парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица агентству ЛЕТА рассказала, что МИД планировал создать рабочую группу для подготовки закона о диаспоре. Но депутаты Сейма не согласились с таким предложением и решили, что рабочая группа будет создана в парламенте. Калниня-Лукашевица сказала, что организацией деятельности комиссии займется руководитель рабочей группы, но МИД будет настаивать, чтобы закон о диаспоре был разработан в этом году.

Для возвращения людей важны разные факторы, например, культурные связи, язык, - считает парламентский секретарь МИД. Но не менее важна и экономическая ситуация, а также практические механизмы поддержки. Например, семья решила вернуться в Латвию и знает конкретное время, но не может записать ребёнка в детский сад или школу, т.к. для этого необходимо задекларированное место жительства в Латвии.

«Необходимо сделать так, чтобы возвращение было простым и с бюрократической стороны», - добавила Калниня-Лукашевица. Государству необходимо обеспечить помощь, чтобы соотечественники могли интегрироваться в систему образования, решить практические вопросы, к решению которых нужно привлечь и самоуправления, считает политик.

Самоуправления готовы помочь

Мир изменился, и сейчас люди могут легко переезжать из страны в страну, агентству ЛЕТА сказал руководитель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис. Многие из тех, кто уехал, уже обжились в другой стране, у них там есть определённое социальное обеспечение, семья, родственники и друзья. Поэтому важно создавать такие условия, чтобы люди не уезжали из Латвии, подчеркнул Каминскис.

Самоуправления готовы помогать тем, кто хочет вернуться в Латвию. Главная цель, к которой нужно стремиться всем вместе - конкурентоспособная среда, считает руководитель Латвийского союза самоуправлений.

Подтолкнуть вернутся

В исследовании, проведенном Исследовательским центром диаспоры и миграции Латвийского университета, делается вывод о том, что вернуться в Латвию в основном побуждают субъективные, неэкономические факторы. Главные движущие силы такого решения это - тоска по Латвии, семье, друзьям, любви и другим личным обстоятельствам, а причины для работы или бизнеса в Латвии упоминаются только каждым восьмым реэмигрантом. Самые большие трудности при возвращении в Латвию связаны с работой. Наиболее распространенной проблемой является поиск работы для себя или для супруга (46% респондентов столкнулись с одной из них).

В исследовании о предоставлении информации о рынке труда в Латвии диаспоре, которое было проведено в 2017 году указано, что, учитывая ситуацию на рынке труда Латвии и демографические риски, важно помогать реэмигрантам влиться в рынок труда и обеспечивать эффективный обмен информацией между латвийскими работодателями и потенциальными сотрудниками за рубежом.

В ходе исследования большинство работодателей и экспертов заявили, что требуется отдельная платформа, чтобы помочь представителям диаспоры и реэмигрантам найти работу в Латвии, так как существующих решений недостаточно.

В Литве и Эстонии данный вопрос решается с помощью специальных онлайн-платформ «workinestonia.ee» и «workinlithuania.lt». Вместе с объявлениями о работе и рассказами о положительном опыте здесь предоставляется информация по аспектам переселения и проживания. Эти порталы нацелены на всех, кто хочет работать в одной из упомянутых стран. В Латвии такого портала не было, но Янис Крейлис из общества «Всемирный опыт в Латвии» приступил к работе над новой частной платформой «Your Move», направленной непосредственно на трудоустройство диаспоры и реэмигрантов.

Найти друг друга

Для того, чтобы облегчить согражданам поиски работы, в начале этого года создана специальная онлайн-платформа «yourmove.lv». Цель проекта - свести работодателей, которые в силах оценить опыт и квалификацию, приобретенные за рубежом, и потенциальных сотрудников - квалифицированных специалистов, которые готовы работать ответственно и на совесть.

Создатель портала «yourmove.lv» Крейлис рассказал, что одна из главных проблем, с которой сталкиваются латвийцы, которые хотят вернутся на родину, это трудности с поиском хорошо оплачиваемой работы по специальности. Им не хватает информации о возможностях, добавил Крейлис.

Латвийцы, живущие за рубежом, вернувшись в Латвию, хотели бы на руки получать примерно 1000 евро в месяц. Предприятий, которые соответствуют требованиям, по словам Крейлиса, - сотни.

Пару недель после открытия платформы на ней опубликовано около сотни объявлений о вакансиях. Предприятия ищут разных специалистов как в сфере информационных технологий, так и в сфере обслуживания. Первых реакций долго ждать не пришлось - уже в первый день запуска платформы ее посетили несколько тысяч людей - треть из них проживает за рубежом. За короткий промежуток времени друг друга нашли уже несколько потенциальных сотрудников и работодателей, рассказал Крейлис. Он уверен, что новая онлайн-платформа поможет решится на возвращение домой, так как поиски работы станут немного проще. «Государственное агентство занятости, по-видимому, не предлагает ищущим работы людям то, что они ищут. Мы пытаемся дать возможность людям найти предприятия со схожей бизнес-средой», - рассказал Крейлис.

По его мнению, выходцам из Латвии намного активнее надо рассказывать о возможностях и перспективах в Латвии. «Надо ломать стереотипы», - добавил Крейлис. Также необходимо предоставлять информацию об образовании для детей, здравоохранении и т.д. Кроме того, надо думать о возможности в Латвию переехать не только латвийцам, но и их семьям, которые сформировались во время проживания за рубежом. Это значит, что помощь в трудоустройстве понадобится и супругам, которые возможно пока не владеют латышским языком. Квалифицированные специалисты со знаниями иностранных языков тоже нужны предприятиям, подчеркнул Крейлис.

Возможность есть

Интеграция реэмигрантов в латвийский рынок труда в целом успешна, считают исследователи. Если не принимать во внимание тех, кто вернулся в 2016 году, то есть совсем недавно, чуть больше половины реэмигрантов находят работу в Латвии, еще будучи за границей или сразу после возвращения (в течение трех месяцев). Для других включение в латвийский рынок труда требует более длительного периода. Примерно три четверти реэмигрантов в латвийский рынок труда интегрируются в течение года, но через два года их доля достигает 90%, а через 4 года - 95%.

Опыт, приобретенный в эмиграции, позитивно влияет на трудоустройство. Реэмигранты через год после возвращения в Латвию показывает лучшую производительность на рынке труда, чем в среднем жители Латвии - разница в уровне занятости составляет 15 процентных пунктов (п.п.) для мужчин и 7 п.п. - для женщин. Реэмигранты не только чаще трудоустроены и экономически активны, но и получают более высокие зарплаты, чем в среднем жители Латвии. На основной работе зарплату до 450 евро в месяц (после уплаты налогов) получают только 34% реэмигрантов, в то время как 32,5% зарабатывают более 700 евро в месяц по сравнению с 21% всех работников страны в среднем. Зарплата самозанятых реэмигрантов еще выше: 44% зарабатывают более 700 евро в месяц и только 25% - до 450 евро в месяц.

Эти результаты свидетельствует о высоком уровне мотивации реэмигрантов к труду и желании создавать свой бизнес, говорится в исследовании. Опрос показывает, что реэмигранты возвращаются в Латвию с ценным человеческим капиталом - образование, конкретный опыт работы и/или компетентность, и это обеспечивает передачу знаний, укрепляет экспортный и инновационный потенциал латвийских предприятий и учреждений.

Можно сделать вывод, что реэмигранты в целом улучшают ситуацию на латвийском рынке труда. Особенно важен их вклад в увеличение доли предпринимателей и самозанятых. Кроме того, каждый пятый реэмигрант планирует создать свою собственную компанию или заняться практикой в течение следующих шести месяцев.

Пока планы о реэмиграции полностью осуществить не удалось, но и политики, и неправительственные организации надеются улучшить эти показатели с помощью новых инициатив. Это было бы значительным вкладом и в экономику Латвии.