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Этой ночью ожидаются морозы до -18 градусов

LETA
Фото: PantherMedia/ScanPix

В ночь на четверг и завтра утром температура воздуха на большей части территории страны понизится до -11..-18 градусов, на побережье - до -6 градусов, прогнозируют синоптики.

Самый сильный мороз ожидается в Мадоне и других регионах на востоке Латвии.

В Курземе и Видземе местами возможен снег, на большей части территории Латвии будет ясная погода.

Температура воздуха днем повысится до -1..-7 градусов.

В Риге в четверг ожидается незначительная облачность, без осадков. Температура воздуха утром составит около -10 градусов, днем - до -4 градусов.

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