Сколько часов надо отработать, чтобы погасить быстрый кредит

Жители все чаще сталкиваются с проблемой возвращения так называемых «быстрых» кредитов – таково наблюдение Латвийской ассоциации заемщиков. Практически ежедневно за помощью к специалистам организации обращается, по меньшей мере, два человека. И ситуация в большинстве случаев крайне серьезная, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Тревожную ситуацию в области небанковского кредитования подтверждают также данные исследования Центра по защите прав потребителей. Сегодня, 7 февраля, центр запускает кампанию с целью призвать людей если уж и брать кредит вне банка, то делать это ответственно.

Человек никогда не получал больше минимальной зарплаты, но умудрился взять до восьми кредитов. Несколько щелчков компьютерной мышкой, заполнение несложной анкеты в интернете и, как рассказывает глава латвийской ассоциации заемщиков Айварс Руди, мужчине удалось получить сразу несколько быстрых кредитов одновременно. Всего за десять минут. При уже имеющемся долге.

Получить деньги, не заходя в банк, как показывает практика, очень просто. Сложности появляются, когда приходится их возвращать.

Конкретный пример – человек взял семь быстрых кредитов. Они были взяты 1,5-2 года назад. Человек имел хорошую зарплату и потратил полученные деньги. Потом появились проблемы со здоровьем. Сейчас человек попал в ситуацию, что у него набрано много кредитов, и он ищет путь решения этой проблемы.

С проблемой глава ассоциации по защите заемщиков Айварс Руди знаком не понаслышке. Если раньше на сложности с возвратом быстрого кредита юристам бюро жаловался один – два человека в неделю, то в данный момент это два-три человека каждый день. Помогать приходится людям, чьи долговые обязательства наросли снежным комом.

«У нас большая часть жителей берет на погашение текущих нужд – чтобы погасить банковский платеж.

Гасят старые долги и текущий коммунальный платеж. Начинается беготня. Берем один, чтобы покрыть прошлый».

Представители компаний по выдаче быстрых кредитов не всегда пресекают попытки человека взять кредит при наличии уже имеющейся задолженности, выплаты по которой уже просрочены.

Схожую картину в области небанковского кредитования обрисовывает Центр по защите прав потребителей. В проведенном исследовании выявилось, что 40% опрошенных берут в долг, чтобы расплатиться по счетам, почти треть – на покупку машины. Покупают компьютеры и мобильные телефоны. Но, пожалуй,

самая печальная, на наш взгляд, цель получения быстрого кредита – это приобретение лекарств. На это указали 12% респондентов.

При этом, отмечает представитель Центра по защите прав потребителей Санита Гертмане, почти каждый второй не уверен, что сможет впоследствии расплатиться. Почти 40% - им трудно сбалансировать доходы так, чтобы отдать потом. Люди берут, но потом приходится балансировать и не всем это удается. 50% - опаздывают с платежами.

Сегодня Центр по защите прав потребителей начинает кампанию, чтобы призвать людей более ответственно подходить к получению быстрых кредитов. За повышение уровня финансовой грамотности выступает и ассоциация внесудебных взыскателей долгов. Ее руководитель Янис Лукашевскис в интервью «Домской площади» указал на большой объем должников именно по небанковским займам. По его словам, финансовую грамотность пора преподавать уже в школах наряду с другими предметами.

Поддерживает кампанию по просвещению потребителей и член совета Латвийской ассоциации альтернативных финансовых услуг Лига Трейлиха. Более того, она предлагает государственным защитникам потребителей объединить усилия в этом направлении.

Центр по защите прав потребителей подготовил также интернет-страничку parads.lv, на которой все желающие смогут подсчитать, сколько часов понадобится отработать, чтобы расплатиться за взятый кредит.