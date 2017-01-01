Назван маршрут – лидер по безбилетникам в январе

Число безбилетников в рижском общественном транспорте в январе 2018 года составило 4548, что на 429 или 10,4% больше, чем в предыдущем месяце, информирует Rīgas satiksme.

Одновременно число проверок возросло на 8,5%.

В автобусах в январе было выявлено 2330, в троллейбусах - 1275, в трамваях - 943 безбилетника. Причем

1088 безбилетников уплатили штраф на месте, а 3460 «зайцам» был выписан счет.

В январе в столичном общественном транспорте было произведено 27 548 проверок, что на 2153 или 8,5% больше, чем в декабре 2017 года. Для сравнения – в декабре 2017 года было проведено 25 395 проверок. Больше всего проверок было в автобусах - 14 089, между тем в троллейбусах их было 9663, а в трамваях - 3796.

Больше всего безбилетников в январе 2018 года было выявлено в автобусах 3-го маршрута - 328, а в автобусах 57-го маршрута не было ни одного «зайца».