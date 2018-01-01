Рижский опыт: лиепайчан мотивируют декларироваться резким повышением налога

Официально пустующих квартир в Лиепае стало меньше — это результат решения думы поднять налог на квартиры, в которых никто не задекларирован. Но немало осталось и жилья, где якобы никто не живет. А значит, уже в этом году городской бюджет получит дополнительно несколько сотен тысяч евро, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

В октябре прошлого года Лиепайская дума последовала примеру других латвийских городов и приняла решение повысить ставку налога на недвижимость за жилье, в котором никто не задекларирован.

«По статистике, в прошлом году в Лиепае 29514 физическим персонам принадлежали квартиры, и из этих, когда самоуправление приняло решение, где-то больше, чем в пяти тысячах, не был никто задекларирован. В том числе 1200 квартир принадлежат иностранцам. Когда самоуправление приняло решение, мы посмотрели статистику и увидели, что в Лиепае есть 162 персоны, которым принадлежит больше, чем по пять квартир, и в 452-х никто не задекларирован.

И одному рекордсмену принадлежит 16 квартир, где никто не задекларирован. Вопрос – почему так?

Я вижу, что не во всех случаях, но конечно, в большинстве это бизнес», — рассказывает исполнительный директор Лиепайской думы Роналд Фрицбергс.

В Лиепае за декларирование места жительства отвечает полиция самоуправления. После того, как было принято решение о повышении ставки налога на пустующие квартиры, посетителей в отделе декларирования стало намного больше.

«Активность декларирования в конце прошлого года была намного выше. Конечно, люди использовали и возможность декларирования на сайте latvija.lv. Там это бесплатно, а в полиции самоуправления это платная услуга. Многие декларировались как в Лиепае по другому адресу, так и из других районов и регионов Латвии именно в Лиепае», — рассказывает представитель полиции самоуправления Лиепаи Каспар Варпиньш.

В результате в Лиепае стало на 624 пустующие квартиры меньше, что составляет 12% от таких квартир.

На этой неделе станет известно, сколько теперь жителей задекларировано в Лиепае. Роналд Фрицбергс полагает, что в основном новое место жительства задекларировали сами лиепайчане. Он рассказал, во сколько обойдутся владельцам официально пустые квартиры.

«На землю — то же самое, это 1,5%, насчет помещений — если в среднем в Лиепае 0,2%, то в тех квартирах, где никто не задекларирован, 1,5%. Это получается где-то в семь раз больше, чем в прошлом году», — говорит Фрицбергс.

После декабрьского всплеска декларирования сейчас всё вернулось в обычное русло, ведь налог взимается по состоянию на 1 января текущего года. Исполнительный директор Лиепайской думы полагает, что активность тех, кто не желает платить больше за пустующую квартиру, снова возрастет к концу года.

«Я думаю, что некоторые, которые не слышали об этом ничего, и сейчас получают счет по налогу, очень удивлены, и я уже вижу по тем, кто приходит ко мне на прием с жалобами. Но я ничем не могу им помочь. Я думаю, что в следующем году, в 2019-м, опять будет рост, потому что люди уже знают, что в Лиепае есть такой порядок, и задекларируются», — пояснил представитель Лиепайской думы.

Как уже было сказано,

значительная часть квартир, где никто не задекларирован – 1228 – принадлежит иностранцам.

По словам Фрицбергса, Лиепая для многих из них — в каком-то смысле дача.

«Много очень литовцев, украинцев, белорусов. [...] Мы видим, что в Каросте в течение зимы никто не живет или минимально арендует, а в течение лета там не одна семья, а даже больше. Ну, это бизнес. Самоуправление получит в семь раз больше налогов от этих иностранцев, чем в прошлом году», — рассказал Фрицбергс.

Сейчас в Лиепае примерно 4500 официально пустых квартир. Роналд Фрицбергс отметил, что городской бюджет за счет повышения налога на недвижимость на квартиры, где никто не задекларирован, получит в этом году почти на 400 тысяч евро больше, чем в прошлом.