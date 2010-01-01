Собрано 10 000 подписей против обучения в школах с шести лет

Более 10 000 человек своими подписями выразили поддержку идее, предусматривающей сохранение существующего возраста, когда дети начинают ходить в школу, вопреки планируемым Министерством образования и науки (МОН) реформам, в соответствии с которыми детей в школу нужно отправлять с шестилетнего возраста.

Эксперты, педагоги, психологи, неврологи, часть родителей и многие другие были единодушны во мнении, что большая часть детей в шестилетнем возрасте не готовы к обучению в школе в том виде, в котором оно есть сегодня. Подписи, собранные за эту инициативу на портале manabalss.lv, позволяют подать ее на рассмотрение в Сейм.

Авторы инициативы – Независимое образовательное общество – удовлетворены тем, что в сравнительно короткие сроки удалось получить такую широкую общественную поддержку, свидетельствующую о том, что этот вопрос действительно важен и актуален. Идею об отправке в школу шестилеток МОН несколько раз пыталось продвигать и раньше, однако, каждый раз оно сталкивалось с сопротивлением общества и экспертов в этой сфере. На этот раз свое «нет» этой идее выразила значительно большая часть общества.

Независимое образовательное общество объединяет профессионалов в сфере педагогики, которые многократно указывали на риски, а также системные и финансовые проблемы в случае, если шестилетки должны будут отправиться в школу. В конце прошлого года МОН сообщило, что идея откладывается на один год, и поход в школу с шестилетнего возраста планируется внедрить в 2019/2020 учебном году. Однако, профессионалы отрасли считают, что проект шестилеток в Латвии неразумно реализовывать вовсе, а не только в следующем году. «В соответствии с новой содержательной реформой, стандартизированный подход к развитию личности нельзя поддерживать, эта идея устарела. Новое регулирование сверху снова ведет в направлении централизации и стандартизации. Мы довольны, что нашу гражданскую инициативу поддержало 10 000 человек. Это означает, что общество выражает свой критический настрой, и что оно неравнодушно к событиям в стране», подчеркнула председатель правления общества Зане Озола.

Авторы также напоминают, что вопрос о шестилетках в школе включает в себя очень широкий спектр проблемных вопросов: вероятный вред физическому и ментальному здоровью ребенка, неприспособленность школьных помещений для таких маленьких школьников, недостаток финансов для приспособления школьной среды, вопросы безопасности детей и т.д. Текущий порядок, когда дети начинают ходить в школу в семилетнем возрасте, с исключениями, когда некоторые дети идут в школу в шесть или восемь лет, является самым подходящим и лучшим для развития ребенка.