Мэр Салацгривы: ажиотаж вокруг «Айнажи» - попытка отвлечь внимание от других проблем в медицине

Ажиотаж вокруг Детской психоневрологической больницы «Айнажи» поднят, чтобы отвлечь внимание от других проблем в медицине и в стране в целом, заявил в открытом письме общественности председатель думы Салацгривского края Дагнис Страубергс.

Он имеет в виду такие проблемы, как перебои в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) и долги Рижской Восточной клинической больницы.

Председателю думы неясно, почему об «Айнажи» начали говорить именно теперь, если Министерство здравоохранения знало о ситуации многие годы. У Страубергса вызывают недоумение и действия омбудсмена, который не принял во внимание презумпцию невиновности и сначала высказывается, а затем приводит факты.

«Прозвучали намерения перевести детей и прекратить работу больницы. Разве можно по неясным скандальным причинам рассматривать возможность реорганизации единственного специализированного стационара в стране, где в специально приспособленных и качественных помещениях оказывается квалифицированная и профессиональная помощь детям и подросткам с длительными психическими нарушениями?» - спрашивает в письме руководитель самоуправления.

Отстраненная от должности руководителя больницы «Айнажи» Илона Балоде является депутатом Саулкрастской думы и представляет, как и Страубергс, Латвийское объединение регионов.

Как сообщалось, Инспекция здравоохранения и омбудсмен в ходе проверки обнаружили серьезные нарушения в детской психоневрологической больнице «Айнажи». Детей привязывали и фиксировали на протяжении дней и даже недель, по отношению к ним допускалось физическое и эмоциональное насилие.