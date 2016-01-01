16 февраля латвийцы и эстонцы смогут бесплатно приехать в Литву

В связи с, тем, что 16 февраля Литва будет праздновать столетие восстановления государственности, латыши и эстонцы получат возможность бесплатно добраться в Вильнюс, такую возможность им обещает предоставить международная автобусная компания Ecolines.

По одному автобусу столетия с Таллинской автобусной станции отправится в полночь 16 февраля, а с Рижской станции - немногим после четырех утра, сообщила в четверг координатор программы празднования столетия восстановления государства Неринга Вайсброде.

«По случаю восстановленной Литвы мы хотим пригласить братьев и сестер из Балтии праздновать вместе. Все вместе, так, как во время Балтийского пути», - говорится в сообщении.

Прибывающим латышам и эстонцам организаторы предложат посетить различные мероприятия, например, церемонию поднятия трех Балтийских флагов рядом с Президентским дворцом, концерт на Кафедральной площади, или шествие «пути государственности» по старому городу Вильнюса.

В годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа, 23 августа 1989 года два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, взявшись за руки на акции « Балтийский путь». Живая цепь протянулась на 650 километров от Башни Гядиминаса в Вильнюсе до Башни Длинного Германа в Таллине.