Латвийцы смогут «спрятать» банковские счета от СГД

Банки обязаны будут сообщать налоговой администрации о людях, чей остаток на банковском счету на 1 января составлял 15 тыс. евро, а также о тех, чьи доходы и расходы на счету превышают эту сумму, которая для Европы сравнительно невелика. «BDO Latvia» исследовало, о каких суммах на счетах европейские банки обязаны сообщать налоговой администрации.

«Директива ЕС, предусматривающая автоматический обмен информацией в налоговой сфере, предусматривает, что финансовые учреждения должны сообщать о финансовых счетах компетентным органам своей страны, и каждая страна устанавливает свой лимит», - рассказал партнер «BDO Latvia» Янис Зелменис.

Этот лимит сравнительно низкий в Латвии и Литве, в Австрии он составляет 50 тыс. евро, в Великобритании - 50 тыс. долларов. «В ЕС свободное движение капитала, поэтому состоятельные люди, которые не хотят, чтобы банки сообщали о них налоговой администрации, будут открывать счета в других странах ЕС, где порог информирования значительно выше», - считает Зелменис.

Принятые поправки могут дать дополнительных клиентов банкам в других странах ЕС.