Латвия за 108 млн евро купит противотанковые ракеты

Министр обороны Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия «EuroSpike» Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот в понедельник, 12 февраля, подпишут договор о покупке Латвией противотанковых ракетных систем «Spike» производства Израиля за 108 млн евро, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

Развитие противотанкового оружия является одним из приоритетов оборонной отрасли, и системы «Spike» признаны соответствующими потребностям Национальных вооруженных сил Латвии.

Противотанковыми ракетами «Spike» оснащены британские боевые гусеничные машины разведки «CVRT».

Системы «Spike» имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколения, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.

Ракетные системы будут доставлены в Латвию постепенно до 2023 года.