Строительство Rail Baltica: Ригу ждет транспортный коллапс

В 2019-м году центр Риги ждёт транспортный коллапс: водителей ждут пробки, а пассажиров электричек, возможно, будут высаживать не на перронах центральной станции. Всё из-за начала работ по строительству Rail Baltica, сообщает программа «Сегодня вечером» на LTV7.

«Если рижане не против, а я предполагаю, что не против - хотят, чтобы центр города был перестроен, приведены в порядок улицы, железная дорога и вокзал, то это неизбежно сопряжено с большими проблемами», - заявил программе мэр Риги Нил Ушаков («Согласие»).

Предстоящую большую стройку он сравнил с капитальным ремонтом в квартире.

«Долго в этой квартире не сможешь ни спать, ни есть, ни мыться», - говорит Ушаков.

Сегодня руководство Рижской думы, Латвийской железной дороги и министерства сообщения думали, что и когда строить в центре латвийской столицы.

В Latvijas dzelzceļš сейчас даже думают, что придётся переносить места остановок пассажирских поездов. «С Pasažieru vilciens будем дискутировать. Как правильно? Может быть, поменяется конечная станция на тот момент», - отметил глава Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш.