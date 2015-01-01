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«Ригас уденс» планирует взять кредит в размере 15 млн евро

LETA
Nams Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, kur atrodas SIA "Rīgas ūdens" | Фото: Evija Trifanova / LETA

«Ригас уденс» объявило закупочный конкурс на предоставление краткосрочного кредита в размере 15 млн евро, свидетельствует информация на сайте предприятия.

Как пояснил агентству ЛETA представитель «Ригас уденс» Артур Муцениекс, эти средства необходимы на реализацию проектов инвестиционной программы предприятия.

Кредит планируется взять, чтобы предприятие могло продолжать беспрепятственно обеспечивать надежные и качественные услуги водоснабжения и канализации. «Ригас уденс» планирует вернуть кредит в течение одного года.

Заявки на конкурс принимаются до 15 февраля.

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