В Елгаве объявили победителей Международного фестиваля ледяных скульптур

Победителями Международного фестиваля ледяных скульптур в Елгаве стали представители Латвии, Литвы и России, сообщила агентству ЛЕТА представитель учреждения Елгавского городского самоуправления «Культура» Илзе Билецка.

В этом году скульптуры изо льда на тему «Мечты» в Елгаве создавали 33 профессиональных скульптора из 10 стран: Латвии, Литвы, России, Ирландии, Португалии, Норвегии, Нидерландов, Украины, Болгарии и Китая.

В категории «Индивидуальная скульптура» первое место заняла работа латвийского скульптора Зиле Озолини-Шнейдере «Выпусти свои мечты». Второе место жюри присудило представителю Литвы, третье - России.

В категории «Командная скульптура» первое место заняла скульптура Озолини-Шнейдере и российского скульптора Романа Петрова «Поймать мечту», второе - работа представителей Латвии и России, третье - Ирландии и Португалии.

Поощрительный приз жюри присудило скульптурам «Открой свое сердце» норвежской художницы Элизабет Кристенсен, «Сегодняшнее время» болгарского скульптора Руслана Коровкова и «Кружева разума» португальского ходожника Педро Мира.

Приз симпатий жюри получили представители России и Литвы.

Фестиваль организвало Елгавское городское самоуправление при поддержке «SEB banka» и АО «Ramirent».