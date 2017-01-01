За нарушения закона о конфликте интересов за год оштрафовано 144 должностных лица

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в прошлом году применило к 144 должностным лицам административные денежные штрафы за нарушения закона о конфликте интересов.

В 2017 году БПБК начало 491 проверку и закончило 494 проверки, считая начатые ранее.

БПБК в прошлом году проверило сведения, указанные в 1502 декларациях 1190 государственными должностными лицами.

Общая сумма наложенных на 144 государственных должностных лица административных штрафов составила 15,145 тыс. евро, то есть в среднем по 105,17 евро на одно должностное лицо. 57 государственным должностным лицам сделаны замечания.

Наиболее частыми допущенными в прошлом году нарушениями закона о конфликте интересов были нарушения специальных ограничений на совмещение должностей, распоряжение имуществом публичного лица, осуществление функций государственного должностного лица в ситуации конфликта интересов, на коммерческую деятельность и на принятие пожертвований.

На основании решений БПБК должностные лица в 2017 году перечислили в госбюджет административные денежные штрафы общей суммой 13,167 тыс. евро.

В прошлом году 21 лицо должно было возместить причиненный государству ущерб на общую сумму 21,616 тыс. евро.

По итогам проверок БПБК в 2017 году направило Службе госдоходов информацию о возможном нарушении порядка заполнения деклараций 17 должностными лицами и материалы для проверки законности доходов семи лиц.