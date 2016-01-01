АО «KVV Liepаjas metalurgs» могут согласовать план аукционов в течение двух недель

Обеспеченные кредиторы неплатежеспособного АО «KVV Liepаjas metalurgs» в течение ближайших двух недель могут согласовать подготовленный администратором неплатежеспособности Гунтаром Корисом план аукционов имущества предприятия, сообщил агентству ЛЕТА представитель администратора Дзинтарс Хмиелевскис.

«После согласования плана станет известно, какими частями и какое имущество может быть продано с аукциона», - добавил он.

Администратор после согласования начнет официально объявлять аукционы. В соответствии с установленным законом о неплатежеспособности порядком они будут проведены примерно через месяц после дня объявления, то есть не раньше, чем в конце марта.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособности «KVV Liepаjas metalurgs» Корис принял решение продать имущество предприятия на нескольких аукционах по частям, так как ни один из претендентов на покупку не выполнил требования обеспеченных кредиторов.

АО «KVV Liepаjas metalurgs» было объявлено неплатежеспособным в сентябре 2016 года.