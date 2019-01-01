Доплати государству: новый расчет налогов грозит работникам «сюрпризами»

Налоговая реформа, вступившая в силу с 1 января этого года, не перестает удивлять количеством изменений, которые придется учитывать не только предпринимателям, но и работникам. Одним из существенных моментов является расчет подоходного налога с жителей – очень многие рискуют через год получить «письма счастья СГД» с требованием доплатить налоги, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Бухгалтеры и специалисты по налогам считают налоговую реформу революционной – как по количеству, так и по качеству изменений в законах. Не всегда, правда, эти изменения сделаны так, чтобы их удобно было использовать.

«Самые болезненные моменты… да почти все, надо сказать.

Самое безумное, как обычно, заключается в том, что, к сожалению, над законопроектами работали не те люди, которые должны были бы работать. Практиков нет.

Мы, как бухгалтеры, ощущаем последствия потом, когда норма уже принята, и нам ее надо выполнять. Но никто не подумал о ее практической стороне, как внедрить ее в жизнь», — говорит налоговый консультант Инга Пумпуре.

Необлагаемый налогами минимум дифференцирован, то есть, зависит от нескольких факторов. В том числе, и от величины дохода, поясняет Инга Пумпуре. Он пересматривается дважды в год.

«В этом году, у работника зарплата более 1000 евро. С точки зрения закона, к нему вообще не применяется необлагаемый налогом минимум. И складывается такая ситуация, что работник имеет право попросить письменно поменять ему налоговую ставку. Он хочет большую ставку. Законом не установлено, что работодатель может не применять необлагаемый минимум.

В любом случае, сотрудники СГД рекомендуют писать это заявление, чтобы не применять минимум.

Иначе через год ему придется платить обратно государству», — предостерегла специалист.

К лицам с брутто-доходами до 20 004 евро в год применяется ставка подоходного налога в размере 20%. С более высокими доходами – 23%. Как указывает главный редактор журнала «Билансе» Майя Гребенко, всем работникам, особенно тем, кто работает в нескольких местах, следует внимательно следить, чтобы их доходы до уплаты налогов суммарно не превысили рубеж в 20 тысяч евро.

«Как грамотный человек, я считаю брутто-доходы, то есть доходы, полученные «на бумаге» или «грязными», как говорят в народе. У меня получается сумма, значительно превышающая этот первый уровень. Если эта общая сумма была бы выплачена в одном месте, то к сумме превышения применялись бы 23%. Но поскольку суммы выплачиваются в разных местах, закон позволяет применять другие ставки», — говорит Гребенко.

Подавая годовую декларацию о доходах, выяснится, что суммарные доходы выше 20 004 евро и работнику придется доплачивать государству 3% со всех годовых доходов. На оплату налога будет дан срок 3 месяца – равными долями. К должникам применят санкции.

«Если налог не уплачен вовремя, за каждый день опоздания идут штрафные проценты — 0,5% от суммы налога», — говорит Инара Копасе, главный налоговый инспектор Службы госдоходов.

Судя по всему, в 2019 году количество должников по налогам в стране может сильно вырасти. Специалисты советуют наемным работникам не полагаться на «авось», а записаться заранее на консультацию к бухгалтеру. Особенно это касается людей с зарплатой выше 1000 евро в месяц.