В 2017 году в страховании OCTA из Гарантийного фонда выплачено 1,405 млн евро

В 2017 году в обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) из Гарантийного фонда было выплачено 1,405 млн евро - на 43,4% меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС).

В том числе 911,4 тыс. латов (на 49,3% меньше) выплачено за ДТП, произошедшие в Латвии, 493,4 тыс. евро (на 28,2% меньше) - за границей.

Средняя сумма выплаты на один страховой случай в прошлом году составила 1401 евро - на 29,5% больше, чем в 2016 году.

Наибольшую часть выплат возмещений из Гарантийного фонда составляют выплаты за ДТП, вызванные транспортными средствами без ОСАГО, отмечает ЛБСТС.

Гарантийный фонд обеспечивает выплату страховых возмещений на покрытие убытков, причиненных, например, владельцем транспортного средства, не застраховавшим свою гражданско-правовую ответственность, или не установленным владельцем транспортного средства.