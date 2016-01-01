В департаменте сообщения РД зарплату платят двум директорам, но работает из них только один

Юридически неправильно освободив от работы директора департамента сообщения Рижской думы (РД) Виталия Рейнбаха, с августа месяца сложилась ситуация, когда у департамента стало два директора. Оба они получают каждый месяц зарплату, но работает из них только один. Почему так получилось, рассказывает передача Nekā personīga на канале TV3.

В августе 2016 года председатель Рижской думы Нил Ушаков выразил недоверие Виталию Рейнбаху, но уволить его не мог. Против увольнения Рейнбаха выступал профсоюз. Суть дела напоминает Nekā personīga.

Как отмечает передача, Ушаков неумело освободил от должности Рейнбаха. В приказе написано, что глава департамента плохо организовал работу и не соблюдал оговоренные сроки ремонтных работ. Рейнбах свое увольнение оспорил в суде и все инстанции решили в его пользу. Пока шли судебные разбирательства, Рейнбах успел сходить в отпуск по уходу за ребенком и спустя год, летом прошлого года, вернулся на свое рабочее место.

Рейнбах рассказал передаче, что в первый же день ему оформили трудовой простой согласно закону О труде. Но,

он каждый день приходит в положенное время на работу, чтобы быть в распоряжении своего работодателя и получать от него задания. Но, за полгода он не получил ни одного задания.

Исполняющий обязанности директора Департамента сообщения Эмилс Якринс объяснил, что он не должен давать заданий Рейнбаху, поскольку директор департамента является работником думы, а не департамента. «Единственный, кто может изменить нынешнюю ситуацию - это Рижская дума, - говорит Якринс. Он работник Рижской думы, я не могу ему отдавать никакие распоряжения».

Рейнбах рассказал, что продолжает получать зарплату 2500 евро в месяц. И намерен получить с Рижской думы моральную компенсацию.