Синоптики: эта неделя пройдет без сюрпризов

На этой неделе в Латвии не ожидается ни обильных осадков, ни резкого изменения температуры воздуха, ни сильных ветров, сообщает агентство ЛЕТА.

В России - обширный антициклон, со вторника по четверг его влияние в Латвии усилится, однако сохранится сильная облачность, местами может пройти снег. Возможно, с пятницы погодные условия будет устанавливать область низкого давления, которая принесет немного больше осадков.

Будет доминировать слабый ветер, в темное время суток местами образуются туман и изморозь, а также обледенение на дорогах.

Средняя температура воздуха будет выше, чем на прошедшей неделе, местами в Курземе столбик термометра может подняться до отметки в +4 градуса, однако в самые холодные ночи под ясным небом может похолодать до -10 градусов.

Местами в западной и центральной частях страны снежный покров может растаять.