Коалиция поддержала инициативу о 100-латовых пособиях политическим репрессированным

Коалиционный совет сегодня единогласно поддержал инициативу Латвийского объединения политических репрессированных о выплате репрессированным в год столетия Латвии пособий в размере 100 евро, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис.

Он выразил надежду, что средства на пособия будут найдены, так как это «дело чести».

Как заявил председатель объединения репрессированных Ивар Калькис, такое пособие будет поддержкой - количество людей, переживших репрессии, с каждым годом уменьшается, их здоровье ухудшается.

Статус политического репрессированного имеют в настоящее время в Латвии примерно 13 тыс. человек, большинство которых пострадали от коммунистического режима.