«Ямы присыпаются асфальтом»: особенности латания дыр на дорогах зимой

Жители Пурвциемса пребывают в полном недоумении из-за того, как проводится ремонт дорожного полотна рядом с их домами. «Снежок слегка смахивают метлой и кидают асфальт». Что же на самом деле делают дорожные работники? Почему аварийные работы в зимнее время нужно проводить именно так.

Как только видео очевидца происходящего на улице Унияс получили в Департаменте сообщения Рижской думы, фирме, ведущей работы, было поручено в течение рабочего дня провести видеофиксацию работ.

Тем самым можно было оценить – проводятся ли работы в соответствии с установленными технологиями латания дыр в зимний период или нет.

После просмотра видеофиксации, а также после получения разъяснений от фирмы, было констатировано:

работы ведутся в соответствии с правилами оперативной ликвидации аварийных ям при минусовой температуре воздуха.

Из-за переменчивых погодных условий и колебаний температур, когда в ночное время температура воздуха минусовая, а в дневное – выше нуля, ямы на дорожном покрытии образуются очень стремительно – даже в течение нескольких часов. Ямы, глубже 10 сантиметров – опасны для участников дорожного движения. Поэтому их латание происходит незамедлительно при любой погоде.

Ремонт выбоин на дорогах и мостах осуществляется круглый год, но именно зимой латаются только так называемые аварийные ямы.

При такой температуре воздуха и погодных условиях, как сегодня, в борьбе с ямами на дорогах применяется технология укладки холодного асфальта. Это означает, что, изначально выбоина максимально очищается от пыли, грязи и кусочков отколовшегося асфальта, а также других предметов; высушивается, края ямы нагреваются при использовании газовой горелки, далее яму заливают холодным асфальтом. Последняя стадия работ – асфальт нужно утрамбовать.

Укладка асфальта должна выполняться в соответствии с заводскими спецификациями при условии, что они не предусматривают другой способ. В случае с улицей Унияс, как объяснил предприниматель, выполняющий работы, не производится нагревание краев ямы, поскольку промышленная спецификация позволяет уложить асфальтобетон без обработки.

Главная задача такого аварийного ремонта – предотвратить опасные ситуации на дорогах.

Для качественного ремонта покрытия необходимо, чтобы температура воздуха была не ниже + 5 градусов.

Но как только наступает сезон ремонтных дорог на улицах, временные «заплатки» снимаются и на их место укладывается асфальт по совсем другой технологии -горячей укладке асфальтобетона.