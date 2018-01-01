Латвийские водители избегают фоторадары

Однако демо-автомашина мануально проверила водителей и констатировала 3,71% незастрахованных автомашин и 4,43% без техосмотра. Это заставляет думать, что часть таких водителей осознанно избегают дорог, где помещены фоторадары, считает руководитель LTAB Янис Абашин.

Он считает, что нужно приспособить стационарные фоторадары к тому, чтобы они контролировали наличие ОСТА и техосмотра во всем потоке транспортных средств независимо от скорости движения. Также нужно уделять больше внимания контролю тех участков дорог, где фоторадаров нет.

Кампания проходила с 22 января по 4 февраля.