Кучинскис пообещал не звать гастарбайтеров работать сельхозрабочими и шоферами

Список высококвалифицированных гастарбайтеров будет принят без включенных в него сельхозрабочих и шоферов, заявил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после сегодняшнего заседания правительства.

Кабинет министров сегодня отложил решение вопроса о привлечении в отдельные сферы высококвалифицированной рабочей силы из-за границы, сочтя необходимым провести дискуссии по некоторым включенным в список профессиям.

Как рассказал журналистам госсекретарь Министерства экономики Юрис Стинка, это такие профессии, как водитель грузового транспорта, сельскохозяйственный рабочий, эксперт по информационно-коммуникационным технологиям.

Кучинскис подчеркнул, что вопрос о сельхозрабочих и шоферах грузовиков не актуален и в дальнейших дискуссиях обсуждаться не будет.

То, что вопрос отложен, не означает, что будут дискуссии о ввозе дешевой рабочей силы, отметил он.

Проблемы нехватки менее квалифицированной рабочей силы в Латвии следует решать, используя имеющиеся резервы, считает премьер.