В конце недели в Латвию придет снег

В конце этой недели Латвию достигнет небольшой циклон или даже два, поэтому на большей части территории страны ожидаются снег и мокрый снег, сообщает агентство ЛЕТА.

В четверг погоду будет устанавливать антициклон из России, поэтому день станет самым холодным на этой неделе - в Латгале и Видземе мороз может достичь отметки в -16 градусов. В конце недели температура воздуха немного повысится и днем будет достигать -3..+3 градусов, но ночами под ясным небом возможен мороз до -10 градусов.

Дороги часто будут обледеневшими, в ночные часы образуются туман и изморозь. Сохранится преимущественно слабый ветер.

Напомним, согласно последним прогнозам, в конце февраля и в начале марта Европу ожидает холодная и снежная погода. В марте средняя температура воздуха в странах Балтии будет на несколько градусов ниже нормы.

Согласно некоторым прогнозам, уже 20 февраля в Европе начнется самый холодный период этой зимы, по другим прогнозам, самые сильные морозы будут позже.