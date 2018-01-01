В сфере фискальной ответственности Эстония и Литва опережают Латвию

В последнее время Эстония и Литва в сфере фискальной ответственности на шаг опережают Латвию, заявил в интервью Латвийскому радио председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс.

На вопрос, как развитие латвийской экономики выглядит на фоне балтийских стран, он ответил, что у каждой их трех стран есть свои плюсы и минусы. Однако в сфере фискальной ответственности Литва и Эстония добились лучших результатов в сбалансировании бюджета.

По прогнозам Министерства финансов, латвийская экономика в 2018 году вырастет на 4%. В среднем она развивается с ростом 3% в год, что больше ее потенциала. Развитию способствует ряд положительных факторов, например, хорошая экономическая ситуация в мире и интенсивное освоение средств из структурных фондов ЕС, отметил Платайс.

По его прогнозам, в 2020-2021 гг. экономический рост достигнет своего потенциала и замедлится.

Уже сейчас в экономике наблюдаются признаки перегрева, но пока жесткие меры для его ограничения не требуются, считает Платайс.