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«Крестьянский Сейм» хочет отправить Ашераденса в отставку

LETA
Арвил Ашераденс | Фото: Evija Trifanova/LETA

Общественная организация «Крестьянский сейм» из-за подорожания электроэнергии намерена потребовать отставки министра экономики Арвида Ашераденса, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» ее председатель Юрис Лаздиньш.

У многих фермеров, обратившихся в «Крестьянский сейм», счета за электроэнергию с начала года увеличились на 40-80% или на 50-600 евро в месяц.

«Если в ближайшие недели не будет принято решение об отмене компонента обязательной закупки мощности за амперы, на съезде, который состоится 9 марта, мы рассмотрим вопрос о требовании отставки министра экономики», - сказал руководитель «Крестьянского сейма».

Увеличение счетов за электроэнергию Лаздиньш назвал новым налогом, который фермеры не могут позволить себе уплатить.

Из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки счета латвийских крестьян за электроэнергию в январеоказались на 40-60% выше декабрьских.

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