В больнице умерла сестра депутата Олафа Пулкса: врачи ошиблись в диагнозе

Пациентка умерла, так как в Латвийском центре инфектологии (ЛИЦ) не было врачей, которые установили бы точный диагноз, пишет газета Latvijas avīze.

Самостоятельное существование приемного отделения ЛИЦ для острых пациентов без тех возможностей, которые доступны в приемном отделении Рижской Восточной клинической больницы, становится опасным для больных. Нет ни специалистов, ни возможностей для обследований, чтобы не перепутать кишечный вирус с серьезными острыми заболеваниями органов брюшной полости, при которых требуется оперативное вмешательство.

К таким выводам заставляет прийти история 50-летней Сигиты, которая умерла буквально в течение дня. Это типичный пример системной ошибки латвийской системы здравоохранения, но кто посчитает, сколько людей ушло из жизни в результате подобных ошибок?

Брат Сигиты, депутат Рижской думы Олаф Пулкс рассказал, что Сигите был диагностирован ротавирус и начата регидратация.

«Я прочитал в интернете, что это не смертельно, и успокоился. А около семи часов вечера мне позвонили из больницы «Гайльэзерс» и сообщили, что Сигита умерла!

Причины не пояснили. На следующий день я выяснил, что у сестры была не вирусная инфекция, а воспаление кишечника», - говорит он.