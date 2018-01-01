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«Хватит дарить пенсии государству»: Ежегодно в бюджет поступает 7 млн наших денег

Латвийское радио 4
Фото: ARIS MESSINIS / AFP

В Латвии собирают подписи за поправки, которые позволят передавать пенсионные накопления 2-го уровня по наследству.

Сейчас около 7 миллионов евро ежегодно поступает т в бюджет государства потому, что потенциальные получатели этих денег не дожили до пенсионного возраста.

На будущей неделе члены комиссии Сейма по заявлениям намерены встретиться с инициаторами сбора подписей, чтобы выслушать их аргументы.

О сути предложения Латвийскому радио 4 рассказал депутат Сейма, председатель Комиссии по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов.

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