«Хватит дарить пенсии государству»: Ежегодно в бюджет поступает 7 млн наших денег

В Латвии собирают подписи за поправки, которые позволят передавать пенсионные накопления 2-го уровня по наследству.

Сейчас около 7 миллионов евро ежегодно поступает т в бюджет государства потому, что потенциальные получатели этих денег не дожили до пенсионного возраста.

На будущей неделе члены комиссии Сейма по заявлениям намерены встретиться с инициаторами сбора подписей, чтобы выслушать их аргументы.

О сути предложения Латвийскому радио 4 рассказал депутат Сейма, председатель Комиссии по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов.