Взорвавшим аэропорт террористам выплатят 50 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Испания должна выплатить компенсацию двум осужденным за теракт в аэропорту Мадрида в 2006 году. Об этом сообщает в среду, 14 февраля, The Local.

Согласно вердикту ЕСПЧ, Игорь Порту и Мартин Сарасола — члены баскской радикальной левонационалистической организации ЭТА — испытали «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение» после ареста в 2008 году. Мужчины утверждали, что после задержания их избивали сотрудники Гражданской гвардии. После этого Порту даже госпитализировали, в больнице он провел пять дней.

В 2010 году один из испанских судов признал четверых гвардейцев виновными в пытках, однако через год Верховный суд отменил приговор. Согласно постановлению, не было доказано, что мужчины получили травмы после задержания. В итоге Порту и Сарасола обратились в ЕСПЧ. Тот удовлетворил их требования частично.

Как говорится в вердикте, ни местные власти, ни правительство не предоставили никаких убедительных аргументов, которые могли бы объяснить травмы заявителей. В то же время обращение с мужчинами, хоть и было бесчеловечным, нельзя назвать пыткой, указали в ЕСПЧ. В итоге Порту должны выплатить 30 тысяч евро, а Сарасоле — 20 тысяч.

В настоящее время оба мужчины отбывают пожизненное наказание за теракт. Взрыв на пятиэтажной стоянке мадридского аэропорта Барахас прогремел 30 декабря 2006 года. Несмотря на то, что ЭТА заранее предупредила о планирующемся теракте, два человека погибли, еще около 50 пострадали.