Поправки к закону об образовании быстро продвигаются в Сейме

Депутаты Сейма, во всяком случае пока, готовы без промедления направить на дальнейшее рассмотрение разработанные Министерством образования и науки и одобренные правительством поправки к закону об образовании, предусматривающие усиление роли латышского языка в школах нацменьшинств.

Согласно поправкам, на этапе средней школы программа обучения будет единой для всех школ - и латышских, и школ нацменьшинств, но последние смогут продолжать преподавать язык и другие предметы, связанные с национальной идентичностью, на родном языке учеников, пишет Latvijas Avīze.

Вчера комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила, что законопроект готов к рассмотрению в первом чтении. Вчера же комиссия по мандатам, заявлениям и этике рассмотрела коллективное заявление «За сохранение билингвального обучения», подписанное более чем 10 тыс. противников реформы образования, и проголосовала против его рассмотрения в Сейме.

Ирония в том, что сохранить билингвальное обучение в латвийских школах сейчас требуют те же, кто 10 лет назад протестовали против него и даже оспорили в Конституционном суде.