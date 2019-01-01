На стене здания МОН красуется надпись на русском языке «Школам быть!»

Вчера на стене здания Министерства образования и науки (МОН) кто-то написал на русском языке «Школам быть!».

Надпись шириной около 1 метра до сих пор красуется на стене здания МОН со стороны ул. Смилшу.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис, комментируя агентству ЛЕТА этот инцидент, сказал: «Действительно, школам - быть!».

Вчера комиссия Сейма по образованию, культуре и науке решила направить законопроект о постепенном полном переводе обучения в средней школе на латышский язык с 1 сентября 2019 года на рассмотрение в первом чтении.

Комиссия Сейма по мандатам, заявлениям и этике вчера отклонила коллективное заявление «За сохранение билингвального обучения в Латвии», подписанное более чем 10 тыс. противников реформы образования.