Кто только не ездит с нами: как «девушка-огонь» решила расслабиться в рижском троллейбусе

В латвийском сегменте Facebook сегодня стало популярным видео с ситуацией, произошедшей в, судя по всему, столичном троллейбусе.

Запечатлено, как одна «импозантная» дама в компании двух кавалеров решила расслабиться прямо в салоне - она смачно затягивается сигаретой и потягивает пиво из бутылки. «Девушка-огонь, можете на камеру помахать?» - просит хихикающая молодежь. Однако далеко не все разделяют восторга от происходящего.

Видно, что сначала пассажиры терпеливо наблюдают, однако затем рьяно поддерживают водителя, которая вышла в салон, чтобы прогнать горе-пассажиров. Люди не скрывают своего недовольства, а одна из смелых пассажирок дает «пендаль» грубо нарушившим порядок. Кто еще «девушка-огонь» в данной ситуации - спорный вопрос!

Судите сами (предупреждаем о ненормативной лексике!).