500 тыс. залога за администратора Спрудса: надо будет обосновать происхождение денег

Лица, которые внесут залог в размере полумиллиона евро за обвиняемого в вымогательстве бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, должны будут обосновать происхождение денег суду.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что судье нужно подать письменное разъяснение о происхождении денег, которое содержит информацию о лицах, предоставивших их для внесения залога, и сумме денег.

Прокурор нейтрально оценивает вчерашнее решение суда об освобождении Спрудса под залог и напоминает, что суд должен проверить происхождение денег. Более подробных комментариев прокурор не дает, так как не получил мотивированное решение суда, сказала пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

Как сообщалось, вчера суд Видземского предместья Риги постановил освободить из-под ареста бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса под залог в 500 000 евро.

Суд дал месяц на то, чтобы найти эти средства, а затем Спрудс будет освобожден из тюрьмы под другие меры пресечения.

Адвокат Спрудса Янис Розенбергс сказал, что о средствах, имеющихся в распоряжении его подзащитного, можно судить на основании его деклараций должностного лица, и в основном средства арестованы, поэтому сумму залога придется собирать с помощью третьих лиц.

До сих пор залог такого размера суд требовал всего один раз - за освобождение бывшего председателя правления «Латвияс дзелзцельш» Угиса Магониса.

Спрудс находится под арестом с июня прошлого года. Недавно прокуратура предъявила ему обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств. Своей вины он не признает.