У судебных исполнителей высокие вознаграждения? Сейм готов их снизить

Сейм сегодня во втором чтении поддержал предложение депутата Валдиса Калнозолса, предусматривающее частичное уменьшение лимитов вознаграждения судебных исполнителей в зависимости от процентов от возвращенной суммы.

За поправки проголосовали 73 депутата, против - двое, воздержался один.

Калнозолс предложил установить лимиты в размере 2,5% и 10 000 евро на должностное вознаграждение и необходимые расходы.

Как заявил в прениях депутат Имант Парадниекс, цель поправок в том, чтобы прекратить «жирные и несоразмерные вознаграждения» отдельных судебных исполнителей. На несоразмерность вознаграждений указывал и Госконтроль.

Предложение будет еще уточнено при рассмотрении законопроекта в третьем чтении.

В настоящий момент правила Кабинета министров устанавливают, какие суммы получает судебный исполнитель дополнительно к должностному вознаграждению. Согласно этим правилам, судебный исполнитель получает вознаграждение в процентах от возвращенной суммы.

Если возвращенная сумма составляет до 4269 евро, это 15%, от 4270 до 14 229 евро - 640,35 евро плюс десять процентов от фактически возвращенной суммы, превышающей 4269 евро, от 14 230 до 142 287 евро - 1637 евро плюс 5% от фактически разрешенной суммы, превышающей 14 229 евро, от 142 288 до 711 436 евро - 8039 евро плюс 3% от фактически возвращенной суммы, превышающей 142 287 евро, от 711 437 до 1 422 872 евро - 25 114 евро плюс 2% от фактически возвращенной суммы, превышающей 711 436 евро, если же возвращенная сумма превышает 1 422 872 евро - 39 342 евро плюс 1% от фактически возвращенной суммы, превышающей 1 422 872 евро.