Центр госязыка: мы не можем приказать работодателю уволить кого-то из работников

Несмотря на нехватку врачей и медсестер в Латвии, в прошлом году многие медики, в основном, медсестры, были уволены за недостаточное владение государственным языком в рамках своих должностных обязанностей. Об этом заявил руководитель Общества больниц Латвии Евгений Калейс. Он пояснил, что такие решения были приняты на основании заключения специалистов Центра госязыка, куда жаловались недовольные обслуживанием пациенты, передает Служба новостей Латвийского радио.

Калейс не уточнил, из каких конкретно заведений медицинский персонал был уволен, но подчекрнкул, что поводом для увольнения стало именно решения Центра госязыка. За комментариями Латвийское радио 4 обратилось к замдиректора департамента контроля Центра по Госязыку Ингриде Берзине.

«Допускаю, что господин Калейс говорил об одном конкретном медицинском учреждении, в котором проводилась длительная проверка всего персонала – начиная с медперсонала и заканчивая техническими работниками.

В итоге наши инспекторы провели 337 проверок, из них составлено только шесть протоколов, то есть оштрафовано всего шесть человек. Согласитесь, это немного»,

— сказала Берзиня.

После таких проверок инспекторы могут предупредить работника или дать какие-то рекомендации по изучению языка, но в случае, когда человек практически не владеет латышским в своей профессиональной сфере, первый раз штраф составляет 30-40 евро. Повторный штраф, при очередной проверке, если никаких улучшений не происходит, уже составит 280 евро. С этим фактом центр госязыка знакомит работодателя.

«Центр государственного языка не может приказать работодателю уволить кого-то из работников. Поэтому у нас нет сведений, кого из медицинских работников и откуда уволили. Нам это не сообщают и нас это не интересует. Мы пишем рекомендацию работодателю оценить соответствие сотрудника занимаемой должности по языку, а не требуем уволить. У нас нет таких полномочий. Говоря о жалобах как таковых и работниках медицины, скажу, что жалобы мы получаем очень редко», — подчеркнула представитель Центра госязыка.

Берзиня добавила, что проверка именно этого медучреждения была инициирована как раз на основании многочисленных жалоб. Возможно, работодатель учел заключение Центра госязыка по шести оштрафованным медикам больницы.

Берзиня также пояснила, что первый раз никого не штрафуют, даются четыре месяца на изучение языка, но если человек вообще не владеет латышским, этого срока, оказывается мало и следующая проверка приводит к штрафу. В любом случае, о массовых увольнениях медработников на основании языковой проверки Центру госязыка ничего неизвестно. У работодателя могли быть и другие причины для увольнения сотрудников, а проверка могла стать хорошим поводом для этого.

Всего за прошлый год было проведено 4 тысячи языковых проверок и только 400 человек было оштрафовано,

то есть десятая часть всех проверенных.

Главный правозащитник страны Юрис Янсонс сказал Латвийскому радио 4, что жалоб от медицинских работников на неправомерные увольнения в его Бюро пока не поступало, поэтому этим вопросом омбудсмен пока заниматься не планирует.

И хотя медперсонала по стране катастрофически не хватает, омбудсмен ничего не имеет против увольнений незнающих госязык.

Председатель Ассоциации семейных врачей Латвии Сармите Вейде также рассказала, что случаи увольнения медсестер из-за незнания латышского языка в семейных практиках ей неизвестны, по крайней мере таких жалоб не ей поступало. Медсестер семейным врачам не хватает, их должно быть по две у каждого врача.

«Медсестры владеют латышским, а знание русского языка — их преимущество, ведь особенно в сельской местности очень важно уметь говорить с пациентом на его родном языке. От этого зависит качество лечения», — подчеркнула Вейде.

Напомним, медперсоналу, работающему в стационарах, предусмотрено большее повышение зарплат, чем тем же сотрудникам, работающим в поликлиниках, с учетом доплат в больницах за круглосуточные дежурства. Поэтому работа в больницах для медиков более привлекательна по оплате.