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В ближайшие дни будет больше осадков

LETA
Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

В ближайшие дни в Латвии ожидается больше осадков, прогнозируют синоптики.

Согласно прогнозу «Global Forecast System», в Латвии выпадет 5-20 мм снега, больше всего его будет в Видземе и на побережье Курземе, где толщина снежного покрова увеличится на 10 см.

Температура воздуха будет чуть ниже нулевой отметки, а максимальная не превысит +3 градусов. По ночам ожидаются морозы ниже -10 градусов.

Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в конце февраля и начале марта в Латвию придут сильные холода, а также выпадет много снега.

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