У многих рижских таксистов нет даже прав; «Ситуация в отрасли критическая»

Проверка проходила с 9 по 11 февраля 2018 года, в ходе которой было фиксировано множество нарушений. Большинство из них связаны с тем, что водители такси не выдавали чек клиентам или не включали счетчик во время поездки. В 14 случаях в машинах были установлены счетчики, не соответствующие техническим требованиям, а также некоторый таксисты «попались» на том, что участвовали в движении без OCTA и техостмотра. Были также шоферы такси, перевозившие пассажиров без действующих водительских прав.

Директор отдела контроля над налогами СГД Сандра Карклиня-Админе считает, что «ситуация в отрасли критическая. Об этом свидетельствуют как многочисленные жалобы пассажиров, так и неудовлетворенность работающих в этой сфере. Работать легально в условиях, когда большая часть коммерсантов игнорирует закон и элементарные правила безопасности пассажиров - настоящая проблема».

В ходе рейдов была выявлена еще одна актуальная проблема - используя различные платформы и мобильные аппликации для вызова такси, многие водители, вероятно, из-за отсутствия знаний, предоставляют услуги незаконно - без лицензии, регистрации трудовых отношений или экономической деятельности. За подобные действия предназначен штраф.