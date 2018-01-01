Премьер о скачке цен на электроэнергию: Мы не ожидали, что рост будет столь резким

Решение вопроса о резком скачке цен на электроэнергию будет найдено, заверил премьер-министр Марис Кучинскис. Ранее при рассмотрении вопроса об изменениях этих цен было ясно, что они повысятся, но не предполагалось, что так резко, сообщает Служба новостей Латвийского радио со ссылкой на министра.

«Ни я, ни министр экономики Арвил Ашераденс не ожидали, что рост цен на электричество будет столь резким… Его надо остановить. Поэтому завтра, 16 февраля, когда Ашераденс вернется из Кореи, он начнет решать этот вопрос», — сказал Кучинскис.

Как сообщалось, из-за изменений модели финансирования компонента обязательной закупки (КОЗ) счета латвийских крестьян за электроэнергию в январе оказались на 40-60% выше декабрьских. В пятницу Ашераденс созвал совещание по вопросу усовершенствования реформы компонента обязательной закупки.

Парламентская оппозиция (партии «Согласие», Латвийское объединение регионов и No sirds Latvijai) заявила, что потребует отставки Ашераденса с поста министра экономики, если решение вопроса не будет найдено до 1 марта.