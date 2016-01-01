Спрудс внес рекордную сумму залога и освобожден из-под стражи

Обвиняемому в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств бывшему администратору неплатежеспособности Марису Спрудсу удалось за два дня собрать полмиллиона евро. Он внес их в качестве залога и сегодня во второй половине дня был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму.

Как сообщалось, 14 февраля суд Видземского предместья Риги постановил освободить Спрудса из-под ареста под залог в 500 тысяч евро.

Суд дал месяц на то, чтобы найти эти средства.

Адвокат Спрудса Янис Розенбергс сказал, что о средствах, имеющихся в распоряжении его подзащитного, можно судить на основании его деклараций должностного лица, и в основном средства арестованы, поэтому сумму залога придется собирать с помощью третьих лиц.

До сих пор залог такого размера суд требовал всего один раз - за освобождение из-под стражи бывшего председателя правления «Латвияс дзелзцельш» Угиса Магониса.

Спрудс находился под арестом с июня прошлого года. Недавно прокуратура предъявила ему обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств.

Своей вины он не признает.

По делу обвиняются еще пять лиц, в том числе финансист Йоренс Райтумс, которому инкриминируется вымогательство и легализация преступно нажитых средств, а также бывший администратор Илмар Крумс.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что в числе других обвиняемых - предприниматели Мартиньш Крумс и Гунтар Слишанс, а также гражданин Ирландии Тимоти Келли.

В заявлении Госполиции о передаче дела в прокуратуру говорится, что в 2016 году, используя процесс ликвидации «Trasta komercbanka» в корыстных интересах, администраторы неплатежеспособности по предварительному сговору занимались вымогательством в составе организованной группы с еще четырьмя лицами.