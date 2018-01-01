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На техосмотр можно будет записаться в интернете

rus.db.lv
Фото: Edijs Pālens / LETA

Расширяя ассортимент удаленных услуг, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) ввела возможность в электронной форме подать заявку на техосмотр в определенный день.

CSDD полагает, что это будет удобная услуга для водителей, которые точно знают, в какой день и в какое время хотят приехать на техосмотр.

Клиент должен в заявленное время прийти в CSDD и получить в кассе номерок.

Номерок нужен даже в том случае, если все платежи за техосмотр внесены заранее.

Записаться можно на следующий день и в любые последующие дни.

Электронная запись сначала будет доступна на нескольких станциях техосмотра, список которых постепенно расширится.

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