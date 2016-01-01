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Жители Латвии очень редко жалуются на работу органов ЕС

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Жители Латвии очень редко жалуются на работу органов ЕС, сообщила руководитель Европейского омбуда Эмили О'Рейли.

По ее словам, в 2016 году из Латвии поступило только девять жалоб, что было самым низким показателем среди стран ЕС, и в одном случае начата проверка. В прошлом году по жалобам начато две проверки.

«Очевидно, граждане вашей страны считают, что в ЕС все в порядке», - сказала уполномоченный по правам человека.

Европейский омбуд расследует жалобы на нарушения, совершенные органами ЕС. Жалобы могут подавать граждане и предприятия стран ЕС.

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