«Купил еду, заправился, вернулся домой»: как латвийцы спасаются поездками в Белоруссию

С 2011 года действует соглашение между Латвией и Республикой Беларусь об упрощенном порядке пересечении государственной границы. Этим успешно пользуются как жители Даугавпилса, так и всей Латгалии.

В прошлом году только в нашем городе заявление на получение разрешения подало более 6000 горожан. Такое разрешение выдается на один год, его стоимость – 20 евро. Это отдельный документ с фотографией и личными данными размером с идентификационную карту.

За дешевым бензином и продуктами

Документ выдается, если человек имеет родственные связи или недвижимость в собственности, для получения медицинской помощи и проч. Для многих даугавпилчан такое разрешение – это возможность не только съездить на кладбище или навестить родственников в деревне, но и заправить дешевым бензином топливный бак автомобиля, а также прикупить на обратном пути продуктов, более дешевых, чем в Латвии.

Горожанин Владимир раз в год оформляет такое разрешение практически с самого начала действия соглашения об упрощенном пересечении границы. У Владимира в Браславском районе живет бабушка, там же похоронен дед. У него есть справка из белорусского сельсовета, которая подтверждает, что на приграничных территориях проживают или захоронены родственники. Процедура обработки документов – самый длительный процесс, по мнению Владимира. Заполнение анкет в Генконсульстве происходит быстро.

При посещении родных Владимир, как и большинство пользователей разрешения, на обратном пути закупается в белорусских магазинах:

«Как и многие, еду заправиться – топливо там дешевле вполовину. В Латвию разрешается ввозить 10 кг продовольственных товаров.

Можно даже яйца, муку, макароны, нельзя – только мясо и молочные продукты. Можно также везти алкоголь, но в основном люди едут из-за бензина: он там стоит около 58 центов за литр».

Очереди на границе – неизбежный процесс

Отправляясь в поездку, Владимир понимает, что ему придется стоять в очереди на границе: «Когда едем туда, конечно, понимаем, что стоять будут все, поэтому мы морально готовы к этому. Самое быстрое – полтора часа. Чтобы проехал туда, зашел в магазин, заправился и вернулся обратно домой – такое бывает, но редко. Ближайший город Браслав – там всегда встречаешь очень много знакомых даугавпилчан».

Избежать стояния в очереди сложно, и сколько Владимир ни ездил, не берется объяснить, от чего зависит длительность ожидания: «В последний раз мы ездили перед Рождеством. На обратном пути отстояли девять с половиной часов. Даже если дети в машине или инвалид – это никого не касается, все едут в общей очереди. Заезжая на пункт (это было на латвийском КПП), спросили, что за проблема. Там ответили, что перестал работать сканер для паспортов, и они эти паспорта переписывали вручную. Есть такие нюансы. Но бывает, что за два часа можно обернуться».

В государственной погранохране рассказали, что

пиковые дни приходятся на субботу и воскресенье: в субботу все уезжают из Латвии, а на следующий день поток движется в обратную сторону.

Возвращение начинается где-то с четырех часов вечера, а к полуночи транспортный поток иссякает. А самые напряженные месяцы – июль и август.

Образование очередей – неизбежный процесс, связанный с проверкой документов, рассказывает начальник Силенского контрольно-пропускного пункта погранохраны Валдис Юкшс: «Ведется углубленный контроль транспортных средств и персон. На въезд все должны заполнять декларации. Их потом проверяет таможня: соответствует товар заполненной декларации или нет. Также мы смотрим документы на въезд и выезд».

На границе все отлично понимают, что люди не только навещают своих родственников. По разрешению ездить можно неограниченное количество раз, но провозить акцизные товары можно только раз в семь дней.

В течение месяца латвийско-белорусскую границу пересекают, в среднем, 40 000 человек, рассказал начальник КПП «Силене».

«В 2011 году, когда этот договор только подписали, было намного больше. За последние три года это количество держится на одном уровне. Не секрет, что в Беларуси цены намного ниже, поэтому интерес сохраняется. Иногда люди стараются как-нибудь спрятать товар, но мы с таможней совместными усилиями стараемся это выявить», – отметил В. Юкшс.

Мнения читателей: в Беларусь едут от нищеты

Постоянные читатели «Нашего города» тоже рассказывают о выгодных для себя поездках к белорусским соседям. Своим личным опытом они делятся в комментариях на портале Gorod.lv. Вот некоторые из них:

«Всегда везу из Беларуси яйца, макароны, лимонад, сухофрукты, орехи, растительное масло, ну и, разумеется, акцизные товары в дозволенных нормах. За те деньги, которые я бы потратил в Латвии только на бензин, за границей я могу не только заправить полный бак, но и затариться в магазине. За каждую такую поездку оставляю у соседей примерно 100 евро.

И, кстати, если в машине ребенок до 3 лет или инвалид 1 группы, то можно написать заявление, и вас пропустят без очереди – и в сторону Беларуси, и в сторону Латвии».

«Заправляясь в Беларуси, я только на солярке экономлю от 50 до 80 евро в месяц. Ну и, покупая там продукты, тоже хорошо экономишь».

«Поймите правильно: все, кто ездит в Беларусь, едут туда из-за нашей нищеты. Дайте всем зарплату 1000-2000 евро в месяц (это нормальная зарплата при наших ценах) – и мы будем покупать все здесь, в Даугавпилсе. Не надо будет отдавать весь день на стояние в очередях на границе и тратить свои нервы (кто ездит – тот меня поймет). Сам лично катаюсь раз в месяц – мне хватает на бензин, акцизные товары и небольшие подарки. А люди, не имеющие работы, за счет этого просто живут – это единственный источник их дохода».

Важно знать!

Что входит в приграничную зону

В соответствии с Соглашением между Беларусью и Латвией, приграничными территориями являются административно-территориальные единицы Республики Беларусь и Латвийской Республики, прилегающие к белорусско-латвийской границе и находящиеся не далее 30 км от нее. Если часть такого образования находится в зоне от 30 до 50 км от границы, то такое образование также считается частью приграничной территории.

К приграничным территориям Республики Беларусь относятся:

Бигосовский, Чапаевский, Сарьянский, Освейский, Кохановичский, Бельковщинский сельсоветы Верхнедвинского района, город Верхнедвинск

Повятский, Перебродский, Долгиновский, Миорский, Новопогостский, Турковский сельсоветы Миорского района, город Миоры

Друевский, Плюсский, Слободковский, Опсовский, Далековский, Ахремовский, Межанский, Тетерковский, Видзовский сельсоветы Браславского района, город Браслав, поселок Видзы.

Что можно ввозить из Беларуси без таможенной пошлины:

1 л алкогольных напитков с содержанием спирта свыше 22%, либо 2 л с содержанием спирта до 22%

40 сигарет (2 пачки) или 20 сигарилл, или 10 сигар, или 50 г курительного табака

горючее – сколько вмещается в бак транспортного средства, плюс 10 л в канистре.

Вышеупомянутое количество товаров без уплаты налога можно ввезти только один раз в неделю.

Запреты и ограничения

В Латвию запрещено ввозить попугаев, фрукты, живые цветы, огнестрельное и холодное оружие, наркотики, взрывчатые вещества.

Также на территорию Латвии запрещено ввозить мясомолочные продукты, в т. ч. консервы, колбасы, молочный шоколад. Исключение – детское питание и медицинское питание для людей с различными заболеваниями (эти продукты – не более 2 кг – должны быть в плотной упаковке). Обнаруженные мясные и молочные продукты на границе Латвии конфискуются, с нарушителя взыскивается штраф.